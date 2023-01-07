سوق لمنتجات وإبداعات السجناء..!

الجهات المعنية أدركت هذا الأمر، وقامت بتطوير تلك الأنشطة، وتزويدهم بما يحتاجون إليه من أدوات ومعدات لممارسة نشاطهم، وكذلك فتحت مجال التدريب لمن يرغب في تطوير قدراته في مهنة معينة، ومع مرور الوقت - وبخاصة ممن يقضون فترات طويلة في السجن - أصبح هناك كثافة في الإنتاج، وجودة في عدد من الصناعات، مثل النجارة والحدادة والفن التشكيلي والملابس.. وغيرها؛ وهو ما يستلزم تصريفًا لتلك البضائع؛ حتى يستفيد السجناء من ذلك الإنتاج، ولا يصبح مجرد عمل روتيني، لا يُستفاد منه.