استراتيجية العلاقات السعودية الصينية

وهناك تعاون على مستوى الجانب الحضاري والثقافي، للانطلاق لآفاق أوسع وهو ما تمثله رؤية السعودية 2030، خاصة وأن المملكة تمثل العمق العربي والإسلامي، لقد قدمت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لجامعة بكين وجامعة شنغهاي أربع مكتبات متخصصة لتعليم العربية لغير الناطقين بها، وتواصلًا لدعم اللغة العربية صدرت الموافقة على مشاريع ومذكرات تفاهم بين المكتبة والجامعات الصينية، ثم توجت بافتتاح فرع للمكتبة بجامعة بكين؛ من أجل تعميق الشراكة الثقافية والمقومات الإنسانية بين البلدين، وضمت 3 ملايين كتاب، كما ضمت مركزًا للدراسات العربية، ومركزًا للمخطوطات، وسعت إلى تأسيس فعاليات ثقافية مشتركة بين البلدين، وهنالك توجيهات سامية تتطور بشكل كبير في إطار التعاون الثقافي ومن خلال اهتمام وزارة الثقافة؛ حيث نرى مشاريع قادمة تلقى كل الدعم والرعاية.