المريض الإلكتروني

في زمن العزلة أصبحت التكنولوجيا عكازًا للاتصال البشري، وأصبحت المعلومات المغلوطة عبر النت تغذي انتشار الأمراض، وأصبح الإعلام أكثر فعالية في نشر الأمراض، كما أدت المعلومات الصحية المضللة إلى آثار كارثية متزايدة على الصحة.

تُعرَف المعلومات الخاطئة الصحية على أنها ادعاء متعلق بالصحة يستند إلى أدلة غير مؤكدة أو خاطئة أو مضللة بسبب نقص المعرفة العلمية الموجودة.