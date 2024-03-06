استشارات أُسرية.. "تيك أواي"..!!

من عجائب وغرائب بعض المستشارين/ ات الأسريين أن يُقدِّموا نصائح للأزواج بنظام (تيك أواي)؛ فبمجرد سماعهم من طرف واحد يصدرون حكمًا نهائيًّا للطرف الشاكي الذي أوصل شكواه لهم دون التريث أو الاستماع للطرف الثاني حتى يصدر حكمه على بينة من أمره..! ذلك لأن المستشارين الأسريين مؤتمنون على أسرار الأُسر، وعلى تقديم النصائح لهم بكل وضوح وشفافية دون التحيز لطرف على حساب آخر، مهما كانت الظروف والمبررات، ولأنهم - أي المستشارين الأسريين - مثل القضاة؛ يجب عليهم الاستماع للطرفين؛ حتى يعطوا استشارة واضحة وشفافة دون التحيز لأحد الطرفين من الزوجين، بل ذلك يعتبر أمرًا بدهيًّا، لكن حينما صدر من أحدهم - أي المستشارين الأسريين - وجب التنويه والتعليق؛ لأنه (لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة)..!