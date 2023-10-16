البنوك والماركات العالمية.. ماذا قدَّمت للبلد؟

أما "البراندات" العالمية من ملابس وتجميل ومطاعم، التي تعمل في البلد، وتحقق أرباحًا كبيرة، فإنها لم تقدم شيئًا لا من ناحية السعودة؛ إذ إن أغلب طاقمها من الأجانب بنسبة كبيرة، ولا من ناحية المشاريع غير الموجودة نهائيًّا؛ ما يؤكد أن الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية لديها يحتاج لتدخل وتوضيح؛ ليعتدل المسار في هذا الجانب.