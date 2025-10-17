مقالات
#ناصية:
البطاقة الشخصية الحقيقية للإنسان هي إنتاجه وعطاؤه وإنجازاته؛ لذلك قلتُ في تعريفي لنفسي ما يلي:
● الاسم:
درجة الوعي والفهم.
● كلمة المرور:
محاولة تنقية الشعور من الحقد و الشرور .
● بطاقة أحوالي:
جودة أقوالي وأعمالي.
● رقم السجل المدني:
هو حبي لوطني.
● جوازي:
إنجازي.
● استمارتي :
مهارتي.
● حِرفتي:
قيمتي.
● محفظتي:
معرفتي.
● هويتي:
نيِّتي.
● عنواني الوطني:
تطوير مساري المهني.
● الطول:
لست الضحية؛ بل أنا المسؤول.
● العرض:
المحافظة على كل فرض.
● لون بشرتي:
أهداف رؤيتي.
● الحالة الاجتماعية:
محاولة الارتباط بالأخلاق النبوية.
● مقاسي:
مجموعة إحساسي.
● أهم كتبي:
محاولة السيطرة على غضبي.
● فصيلة دمي:
الاستماع للمتحدث وإغلاق فمي.
● لون العينين:
سوداء لأنها تقرأ في كل يوم كتابين.
● عنواني في مواقع التواصل: البحث عن التفاعل والتكامل.
#قاله_العرفج