#ناصية:

البطاقة الشخصية الحقيقية للإنسان هي إنتاجه وعطاؤه وإنجازاته؛ لذلك قلتُ في تعريفي لنفسي ما يلي:

● الاسم:

درجة الوعي والفهم.

● كلمة المرور:

محاولة تنقية الشعور من الحقد و الشرور .

● بطاقة أحوالي:

جودة أقوالي وأعمالي.

● رقم السجل المدني:

هو حبي لوطني.

● جوازي:

إنجازي.

● استمارتي :

مهارتي.

● حِرفتي:

قيمتي.

● محفظتي:

معرفتي.

● هويتي:

نيِّتي.

● عنواني الوطني:

تطوير مساري المهني.

● الطول:

لست الضحية؛ بل أنا المسؤول.

● العرض:

المحافظة على كل فرض.

● لون بشرتي:

أهداف رؤيتي.

● الحالة الاجتماعية:

محاولة الارتباط بالأخلاق النبوية.

● مقاسي:

مجموعة إحساسي.

● أهم كتبي:

محاولة السيطرة على غضبي.

● فصيلة دمي:

الاستماع للمتحدث وإغلاق فمي.

● لون العينين:

سوداء لأنها تقرأ في كل يوم كتابين.

● عنواني في مواقع التواصل: البحث عن التفاعل والتكامل.

#قاله_العرفج

أحمد العرفج
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org