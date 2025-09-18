قانون إسرائيل؛ يُشرِّع الفوضى المُقنَّعة !!

في الحروب ؛ يُقاس مدى تحضر الأطراف بمدى اِحترامهم لحرمة المكان قبل حرمة الإنسان ؛ لأن الأوَّل اِنعكاس للثاني ، وما قامت به إسرائيل ؛ هُو جريمة في حق الإنسانيَّة والشعوب والقانون ، وهذا التمادي له بداية ، لكنَّ نهايته ليست في أيديهم ، والكُرة اليوم في ملعب القانون الدولي ، إمَّا أنْ يتحرَّك الضمير الفاعل في العالم ، وإلا فقُل : على الدنيا السلام. توجيه نحو مسؤولية المجتمع الدولي تجاه تكرار انتهاكات إسرائيل لُحْرمة الدول ، وهذا التكرار دون عِقاب ؛ لم ولن ينجو منه أحد إذا استمرَّ هذا التعامي الدولي ؛ لأنَّ شرارة الخطر أضحت قاب قوسين أو أدنى ، وتلك طبيعة الصبر حينما ينضب !!