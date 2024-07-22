وطن الجميع.. هو العالَم بأسره!!

كيف يمكن للعالَم أن يستقر ويكون وطنًا آمنًا للجميع في ظل هذه الهجمات الرقمية السيبرانية؟! عظمة العالم واستقراره تكمن في وسائل التقنية، ودور شرطي العالم في كسب ثقة الناس، هذه الثقة التي يجب أن تأتي من أسفل، على عكس القوة التي تأتي من أعلى، وليست علاجًا.. فالساحق الماحق مَن يدفع على إتلاف نفسه وهو يدري!!