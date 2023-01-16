يقول بعدها نورمان شوارتسكوف: تنبهت إلى مبدأ ربع درجة في حياتي.. ماذا يعني ذلك؟! عندما أريد تغيير عادة سلبية لدي، أو كسب عادة إيجابية، أطبق مبدأ (ربع درجة). فأقول: ماذا لو قرأت كل يوم لدقائق من باب زيادة الثقافة؟ ماذا لو مارست تمرينًا رياضيًّا كل يوم لمدة دقائق بسيطة؟ ماذا لو جلست في فترة تأمُّل وتدبُّر لدقائق؟ ماذا لو بدأت تهجر عادة سيئة أو سلبية كانت ملازمة لك لسنوات، وبدأت تقلل منها شيئًا فشيئًا؟ ماذا لو بدأت تتدرب على مهارة معينة؟ ماذا لو.. ماذا لو.. ماذا لو..