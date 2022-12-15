ميزانية الاستدامة المالية

إن ما حققته وتحققه المملكة هو من نِعم الله علينا وعلى هذه الأرض التي تنعم بالاستقرار والأمن والتي دعا نبي الله إبراهيم ربه "رَّبَّنَآ إِنِّىٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْـِٔدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِتَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ"، وهذا من لطف الله ورحمته وبركته على هذا البلد الآمن وشعبه وقيادته.