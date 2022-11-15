الشطارة أم الخبرة.. أيهما يكسب..؟!

كم من أناس وصلوا لسن الأربعين، وربما الخمسين، وربما أكثر، ولكن ليس لديهم الخبرة الكافية في كل أمور الحياة، بل قد لا تجد لديهم أي خبرة أبدًا (أبيض). وهذا عادة محال في أكثر الأحوال، ولكن على الأقل فيه حد أعلى وأدنى، ونسبة وتناسب بين كِبَر السن نوعًا ما والمفترض أن يكون لدى المرء كحد أدنى من مخزون - إن صح التعبير - من التجارب في أغلب الأمور على أقل تقدير، على سبيل المثال الاجتماعية والاقتصادية خاصة، فلا يُعقل أن يقدم المرء على أي مشروع، ويضع فيه تحويشة عمره كما يقال، وربما يستدين، ويستدين أكثر، وهو لم يدرس المشروع من جوانبه كافة، أو بما يصطلح عليه بـ"دراسة الجدوى" التي عادة تكون بسؤال أهل الخبرة من المجال نفسه، أو حتى من بعض بيوت الخبرة عن دراسة الجدوى تلك على سبيل المثال، أو يأخذ برأي من لهم خبرة في هذا المجال أو ذاك؛ حتى لا يكون حبيسًا للديون طوال عمره، أو تتوقف خدماته والتزاماته المالية؛ وبالتالي تتوقف حياته، ويندم، ولات ساعة مندم حينها ووقتها. والله الموفق لكل خير سبحانه.