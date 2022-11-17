حرب التجارة بعد قمة العشرين

من الواضح أن سمو ولي العهد، الذي تمنى أن تنفّذ قرارات قمة العشرين، يتسامى على تصرفات بعض قادة الدول الغربية ويتركهم وراءه، مصمم على تنفيذ رؤية المملكة 2030 على أرض الواقع من خلال استراتيجية استشرافية بعيدة المدى، يستعين فيها بكل الأذرع المالية الضخمة، ومنها صندوق الاستثمارات العامة، وترسانة الخبرات والأدمغة الاقتصادية السعودية لتنويع سلة التعاون مع دول العالم والاهتمام أكثر بسوق "النمور الآسيوية" لاستغلال قدرات البلاد لصالح شعبها وشعوب العالم الفقيرة، ويبعث برسالة إلى رأس المال الأجنبي بأن المملكة ملاذ آمن وموثوق به للاستثمار، وبأنها كما قال سفيرنا لدى كوريا الجنوبية سامي السدحان في مقابلة تلفزيونية؛ تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد مستهلك للتقنية والصناعات، إلى اقتصاد منتِجٍ لها يستحوذ على حصته في الاقتصاد العالمي الذي بات في مهب الريح بسبب سياسات الاحتكار التي باتت معروفة للجميع.