الفكرة المسمومة أخطر من الرصاصة

لم يعد الاستهداف في هذا العصر محصورًا في المواجهات المباشرة أو التهديدات التقليدية، بل بات أكثر تعقيدًا وهدوءًا، يتسلل إلى العقول قبل أن يطرق الأبواب. وفي هذا السياق جاءت تصريحات العقيد تركي من مقبل الحربي ، المتحدث الرسمي لأمن الدولة، لتؤكد أن الخطر الحقيقي اليوم قد لا يكون ظاهرًا، بل متخفيًا في صورة أفكار ومشروعات فكرية خارجية تُقدَّم بواجهة جذابة وأهداف غير معلنة.