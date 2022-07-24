عمالة تحت أشعة الشمس الحارقة ..!

فحين تكون في سيارتك في ظهيرة، يحيطك الحر فيها من كل جانب؛ فالحرارة تداعب الخمسين درجة، والشارع يكاد يذوب من شدة الحرارة، وعوادم السيارات "تزيد الطين بِلة"، والعمران يحيط بك من كل جانب صادًّا لأي نسمة هواء تلطف الجو، حتى يخيل إليك أنك في مِرْجَلٍ يغلي..!! ولكن حين يهب عليك هواء "مكيّف" السيارة باردًا ينعش روحك؛ فتلهج بحمد الله وشكره على هذه النعمة التي حباك بها، وتذكر فضله الذي مَنَّ به على البشرية بأن منحها هذا العقل لتخترع المخترعات التي تساعدها على تحمُّل مشاق هذه الحياة.. وفجأة ترى أمامك منظرًا يصبُّ الجنون في رأسك صبًّا، ويُشعل الغضب في روحك حتى لتكاد تحترق حرة، وحسرة، وتموت كيدًا وكمدًا بسبب ما ترى..!! تشاهد في السيارة التي أمامك وأنت في هذا التنور الذي يفور عمالةً يجلسون في صندوق سيارة نقل، تلفحهم شمس، تخترق الحجر الصوان من شدتها، وليس بينهم وبينها ما يقيهم حرها؛ فلا ظلال، ولا غطاء..!! وهم في تلك الحالة المزرية يقاسون حرها، صابرين لا حول لهم ولا قوة.