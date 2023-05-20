قمة جدة ميلاد الأمة

كما جاءت القمة في وقت تعاني فيه أكثر من دولة عربية مشكلات وأزمات داخلية مستجدة، في السودان وليبيا، فضلاً عن قضايا اليمن وسوريا ولبنان. هذه الدول تحتاج إلى الوقوف بجانبها؛ حتى تتخلص من مشكلاتها، وهو ما حرصت عليه القمة، من خلال نقاش كل هذه المشكلات مجتمعة، وأدرجت توصياتها في بيانها الختامي من أجل إيجاد علاج لها في أسرع وقت. وقد تجلى هذا في المسار السياسي للقمة، التي شهدت حدثًا لطالما انتظره كل غيور على أمته، بعودة سوريا إلى الحضن العربي.