تطوير الذكاء العاطفي في التشجيع الرياضي

الذكي عاطفيًّا في المجال الرياضي يعيش حياته باستقرار نفسي عالٍ؛ يفرح بشكل معقول مع كل فوز، ويحمد الله على ذلك، ويتأثر تأثرًا لحظيًّا مع أي خسارة عارضة، ولا يسخط على المدرب واللاعبين، ويدرك أن الحياة تسير بشكل موجي، ولا يمكن أن تستمر على وتيرة واحدة.