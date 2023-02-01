لا تُفكِّروا بأمنياتكم أو بمخاوفكم.. بل بعقولكم!!

العثور على حل ناجع لمشكلة اليمن يحتاج إلى خمس دقائق فقط؛ متى ما تحررت عقلية الحوثيين من أسر الفرس. وهذا الحل لا بد أن يكون جذريًّا، بعيدًا عن الحلول قصيرة الأجل؛ لذا يجب فتح حقول من التفاهم والفهم، والممارسة الحقيقية للحلول الجذرية. وكل ما علينا أن نسأل الأسئلة الصحيحة التي تكشف الحل!!