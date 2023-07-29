متى نستثمر اختراعات أبنائنا وبناتنا..؟

نسمع دائمًا عن نجاحات أبنائنا وبناتنا في تقديم وعرض ابتكاراتهم الصناعية في المعارض الدولية، وما يصاحب ذلك من نجاح وإشادة كبيرة من الجمهور ووسائل الإعلام في تلك الدول المستضيفة للمعارض؛ وهو ما يؤكد أن تلك الاختراعات جيدة، ويمكن تطبيقها على أرض الواقع، وليست مجرد عرض وقتي ينتهي سريعًا. أيضًا عند عرض تلك الابتكارات في المعارض المحلية تحقق نجاحًا كبيرًا، وجمهور واسع يأتي لمشاهدة هذه النجاحات العلمية لأبنائنا وبناتنا، ومدى التميز الكبير الذي وصل إليه مخترعونا؛ وهو ما يُبشِّر بنقلة علمية لبلادنا خلال السنوات القادمة -بإذن الله-.