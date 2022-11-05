ضدان لا يجتمعان: النزاهة والفساد!!

النزاهة والفساد ضدان لا يجتمعان؛ فالنزيه من المستحيل عادة أن يكون فاسدًا، ومن كان فاسدًا من المستحيل أيضًا أن يكون نزيهًا..! ولدى كل العقلاء النزاهة هي الأصل، والفساد هو أمر طارئ، تحكمه أمور وظروف قد تتهيأ - مع أن الفساد حتمًا لا يُبرَّر له..!! - للمرء حتى يكون فاسدًا، خاصة إذا كان هو المسؤول عن تلك المنشأة أو تلك الإدارة، وقد تكون لديه صلاحيات كبيرة لثقة ولاة الأمر - حفظهم الله تعالى - فيه وفي غيره من المسؤولين؛ ولذلك أُعطيت له في مجال عمله حتى لا تكون المركزية هي الحائل، خاصة في أمور التوظيف وما يتعلق به؛ لذلك قد تُستغل تلك الصلاحيات في تعيينات وتوظيف الأقارب والمعارف والأحباب بما يتنافى مع مصلحة العمل، وهنا قد يقع الفساد؛ وبالتالي يكون المسؤول قد ارتكب جرمًا بحرمان أناس مؤهلين بحجبهم واستبعادهم، وقد يكون استبدالهم بأشخاص غير مؤهلين، وهنا تحدث الكارثة، ويتم التشهير بذلك المسؤول نظير ما أقدم عليه من فساد!!