"الإسكان".. تخطى مليون أسرة

كلما كان الحديث عن "زيادة المعروض" في ظل ارتفاع أسعار العقار نسبيا، تراودني عدة أسئلة: "ماذا لم تضخ منظومة الإسكان هذه الأموال في القطاع العقاري وبالتحديد السكني؟". كيف ستكون الحال لو لم تنجح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في إعادة تمويل في المحافظ العقارية بأكثر من 37 مليار ريال؟ كيف تم رفع نسبة تملك المساكن إلى 63.7% بنهاية العام الماضي 2023م بالرغم من زيادة عدد الأسر سنويا الناتج عن حالات الزواج؟