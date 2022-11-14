لا تكسروا قلوب النساء

لذلك، أيًّا كنتَ، أبًا أو زوجًا أو أخًا أو ابنًا، يا مَن جعل الله لك القوامة لكونك رجلاً، وليس لمجرد أنك ذكر، وشتان ما بين الاثنين من معانٍ؛ فالرجولة الحقيقية تعني التضحية والإيثار، والتحفيز والمبادرة، والقدرة على تعزيز ثقة الآخرين بأنفسهم، وإكسابهم القدرة على البذل والعطاء والإنجاز.. والرجال هم الذين يعرفون كيف يضمدون جراح شريكات حياتهم، وينثرون في حياتهن البسمة، ويزرعون الأمل في مستقبل مشرق وسعيد.. أقول لك إن أمك هي التي أنجبتك، وإن زوجتك هي مَن ارتضت أن تفارق بيت أهلها لتعيش معك وترعى شؤون بيتك وأبنائك، وإن ابنتك جعلت لحياتك معنى.. فلا تبخل على المرأة بالحنان والحب والتقدير، ولا تستخف بقدراتها، ولا تستهزئ بمجهوداتها.. فهي كالزهرة إن اعتنيت بها فاحت رائحتها الزكية لتعطر حياتك، وإن أهملتها وتجاهلتها ذبلت وجفت في عروقها دماء الحياة، حتى وإن كانت لا تزال تتنفس.