اللغة العربية لا تهمني!!

ولتأكيد أن الأمر تحوَّل إلى حالة من "البرستيج" والمفاخرة تكفي الإشارة إلى العديد من المؤتمرات والندوات التي تقيمها مؤسسات حكومية وأخرى من القطاع الخاص؛ إذ تكون لغة الخطابة فيها والكلمات الرئيسية بالإنجليزية، رغم أن غالبية الحضور من المجتمع المحلي، أو من الدول العربية الشقيقة. فما هو المبرر المنطقي لذلك؟ ربما يرى البعض أن هناك خبراء أجانب يشاركون في هذه الفعاليات، ولا بد من منحهم الحرية في التحدث باللغة التي يختارونها، لكن تلك حجة في غير محلها كما يقولون؛ فهؤلاء يمكن أن يتحدثوا بما يشاؤون شريطة توفير معينات الترجمة للحضور حتى تعم الفائدة، ولكن لماذا نتحدث نحن فيما بيننا بلغة ليست لغتنا؟!