"ذا لاين".. عنوان كل سعودي!!

مدينة الخط السريع "ذا لاين" هي مدينة سعودية، تُجسِّد مشاركة المجتمع السعودي الفعلية للمجتمع العالمي في المحافظة على البيئة البرية والبحرية بنسبة 95٪، والعزيمة على تنفيذ فكرة "البناء إلى الأعلى".
هذه المدينة تتمحور حول الإنسان؛ لتحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة، وتستمد طاقتها المتجددة بنسبة 100٪.
هذه الصورة الحية لأكبر مجسم عالمي حي على أرض الواقع، بطول 170 كيلومترًا مربعًا، وعرض 200 متر، وارتفاع فوق سطح البحر بـ500 متر، يكتسي حللاً زجاجية عاكسة، تساعد على المشاهدة الحية لكل أجزاء هذا الطريق، وبكل تفاصيله.
إنها الثورة الحضرية الحقيقية، ذات المستويات الثلاثة، طولاً وعرضًا وارتفاعًا. مبانٍ على سطح الأرض، ومساحات خضراء، وخدمات تحت الأرض، وقطار سريع لنقل السكان في وقت قياسي بين أقصى نقطتين، في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة، من خلال أحد المستويات العلوية.
يتميز مشروع "ذا لاين" بعدم وجود شوارع ومركبات؛ ويستطيع الماشي على قدميه الوصول إلى مرافق الخدمات التي يريدها في غضون 5 دقائق. ويعتمد المشروع على الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات؛ فهو مجتمع إدراكي بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، خالٍ من الانبعاثات الكربونية بنسبة 0٪.
مدينة "ذا لاين" حُلم سعودي جريء، وطموح قائد، هو صاحب السمو الملكي ولي العهد، الذي يسعى لمستقبل نظام الاقتصاد والبيئة الجديد، وأكد عدم تجاهُل الأزمة البيئية، وكذلك أزمة طريقة الحياة. وهذا المشروع تابع لصندوق الاستثمارات العامة، ويهدف لمحاربة الإرهاب البيئي الناتج من السياسات الصناعية الفتاكة والوحشية.
يهدف هذا المشروع فائق الفخامة إلى جذب استثمارات جديدة من مجتمع الأعمال العالمي؛ خاصة أنه يتميز بالعديد من السمات الإيجابية التي تزيد من فرصة توجيه البوصلة إلى مكان أسرع الطرق والمواقع التجارية في العالم؛ إذ يستطيع 40٪ من سكان العالم الوصول إلى "ذا لاين" في غضون 4 ساعات أو أقل.. وتمثل نسبة الحركة التجارية العالمية التي تمرُّ بهذه البقعة من البحر الأحمر 13٪؛ ما يجعل موقع مشروع "ذا لاين" المنبثق من المشروع الأكبر "نيوم"، المدينة الأكثر جذبًا في العالم، هو الوجهة الناجحة لكل الاستثمارات.
ستعمل "نيوم" على تصميم المدينة رقميًّا بأكملها، والاستعانة بفريق من المعماريين والمهندسين المشهورين عالميًّا، والاعتماد على البناء العمودي، الذي يتيح للناس إمكانية التحرك بالاتجاهات الثلاثة، والارتكاز على مفهوم تصميم مبتكر، هو "انعدام الجاذبية".
المجتمعات المتفرقة لا تقوى على حماية البيئة؛ خاصة إذا علمنا أن المحافظة على البيئة من أهم المصاعب؛ ولا بد أن تجتمع كل دول العالم في محاربة كل صور فساد البيئة.
نحن السعوديين يجب علينا حماية أثمن مواردنا، وهي بيئتنا؛ وذلك من أجل الأجيال القادمة.