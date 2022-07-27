"ذا لاين".. عنوان كل سعودي!!

يهدف هذا المشروع فائق الفخامة إلى جذب استثمارات جديدة من مجتمع الأعمال العالمي؛ خاصة أنه يتميز بالعديد من السمات الإيجابية التي تزيد من فرصة توجيه البوصلة إلى مكان أسرع الطرق والمواقع التجارية في العالم؛ إذ يستطيع 40٪ من سكان العالم الوصول إلى "ذا لاين" في غضون 4 ساعات أو أقل.. وتمثل نسبة الحركة التجارية العالمية التي تمرُّ بهذه البقعة من البحر الأحمر 13٪؛ ما يجعل موقع مشروع "ذا لاين" المنبثق من المشروع الأكبر "نيوم"، المدينة الأكثر جذبًا في العالم، هو الوجهة الناجحة لكل الاستثمارات.