الأسبوع الأخير للمدارس.. منصة أم غياب..؟!

ويزداد العجب، فوق العجب السابق، إذا علمنا أنه قبل سنوات مضت، من عشر إلى خمس عشرة سنة، قد تزيد ولا تنقص، عملت إحدى الصحف المحلية الورقية استبيانًا، شارك فيه عدد من أولياء الأمور والمهتمين من التربويين من المدارس وغيرها، كلهم أجمعوا على اقتراح الصحيفة بأن يكون الدوام منذ الصباح الباكر لشهر رمضان المبارك، الذي يبدأ من الساعة السابعة حتى الساعة الثانية عشرة بالتوقيت السابق، وبالتوقيت الحالي حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا؛ حتى يكون مثله مثل بقية الشهور، وتتلاشى شيئًا فشيئًا عادة السهر الأزلية المتعبة للأسر..!!