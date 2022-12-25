سيمفونية التأمين الصحي!!

لا تزال هناك مشاكل لوجستية وتقنية، لا تعزز من تقديم الخدمات الصحية بصورة فيها من الشفافية الكثير والكثير، ولا يزال تصنيف الفئات العمرية، والأمراض المزمنة، من أحد عوائق اشتراطات العقود وزيادة إثقال تكاليف التأمين الصحي على المؤسسات والشركات الخاصة، الربحية منها وغير الربحية، مع تفاوت في أسعار العقود، وتناقض في الخدمات، وتعطيل في الإجراءات.. تكلف المريض الكثير من الإرهاق والملل، وكأنها نوع من التطفيش. وهذا يتنافى مع أخلاقيات الخدمة المقدمة للإنسانية.