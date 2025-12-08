الأميرتان موضي ونوف.. ريادة تلهم التطوع

وتتمثل فلسفة سموهما في أن العمل الخيري لا يكتمل إلا عندما يرتقي ليصبح منظومة متكاملة؛ منظومة تقوم على ركائز أساسية تشمل الحوكمة الشفافة، والكفاءة التشغيلية، والاستدامة المالية، فلقد طرحت الأميرة موضي والأميرة نوف نموذجا متطورا للعمل التطوعي، يقوم على التخطيط الاستراتيجي، والفاعلية في تحقيق الأهداف، وأهم من ذلك، تمكين الإنسان وبناء مؤسسات قوية قادرة على النمو والتوسع.