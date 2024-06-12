الطفولة المبكرة.. رجولة مبكرة..!!

أتفهم جيدًا كون العام الدراسي القادم 1446هــ سوف يضاف فيه لمدارس الطفولة المبكرة -كما قرأنا- صف جديد عليها، وكذلك أتفهم حرص مسؤولي وزارة التعليم -وعلى رأسها معالي وزير التعليم، الذي وعد بـ(عودة هيبة المعلم للميدان)- على تعليم أبنائنا وبناتنا، ومن ضمنها مدارس الطفولة المبكرة، بأرقى أساليب التعليم في بلادنا، ووفق رؤية 2030؛ ولذلك كان دخول صف رابع ابتدائي من مدارس البنين، أو ممن نجحوا من صف ثالث لديهم، في مدارس الطفولة المبكرة، يتطلب من إدارات التعليم، وتحديدًا من شؤون المعلمين بها، توجيه عدد من المنقولات خارجيًّا عبر حركة النقل الداخلي لمدارس الطفولة المبكرة. ودور إدارات شؤون المعلمين -كما نعلم- هو تنسيقي، وسد عجز، وليس لديهم صلاحية للتفرقة بين تخصص الطفولة المبكرة، ومَن ينبغي توجيهها لتلك المدارس، وبين تخصصات تربوية عادية، ليس لدى صاحباتها القدرة الكافية -إن جاز التعبير- على أن يكنَّ مبدعات في مدارس الطفولة المبكرة، وهن لم يعملن بها من قبل كمعلمات الروضات الحكومية مثلاً، اللاتي يملكن خبرة كبيرة في تعليم الأطفال..!