صياغة الـيوميات على إيقاع المشي و الخطوات ..!
إذا جاء موعد الكتابة عن يوميات المشي تقصر المسافات وتطول الكلمات، لعلّ المشّائين والمشّاءات يجدوا فيها المتعة والفائدة، فتتضاعف الخطوات:
الأحد:
الحصان والجمل والحمار ومن بعدهم السيارة والقطار والدرّاجة الهوائية والنارية، كل هذه الوسائل قلّصت فُرص المشي في حياة الإنسان، وأحالت القدمين كوسيلة نقل إلى التقاعد.. هذا التقاعد الذي جعل الإنسان يشعر بالتعب، وفي ذلك يقول المثل الهندي: (ستشعر بالتعب وعدم القدرة على المشي عندما تمتلك الحصان).
الإثنين:
بعض النساء يفضّلن الجري مع أن المشي أفضل لهنّ، وهذا ليس من عند عامل المعرفة "العرفج"، ولكنه كلام مدرّب الركض الأسترالي "سيريتي"، حيث يقول: (أعتقد أن الرياضة ليست مناسبة للمرأة، فالكثير من التدريب الشاق يجعل النساء غير أنثويات، وعندما يخسرن صدورهنّ يصبحن مثل الرجال). الجدير بالذكر أن انزعج كثيرين في استراليا انزعجوا من الناس من أفكاره، كما ورد في كتاب "الجري – تاريخ غير تقليدي" للباحث ثور جوتاس.
الثلاثاء:
يقول الأستاذ فريدريك غروس في كتابه "فنّ المشي" عن ظاهرة المشي عند غاندي: (أخذ غاندي بعادة السير الطويل منذ كان شاباً بلندن في نهاية القرن التاسع عشر يدرس مادة القانون ويلتزم بحياة متقشّفة، لا مكان فيها للكحول والنساء وتناول اللحم، حيث كان يمشي بانتظام نحو 15 كم كل يوم، وكان يلتمس في المشي هدوء الروح، بمقدار ما كانت روحه الهادئة الكارهة للعنف تدفعه إلى سير تقوده عينان مفتوحتان على الداخل والخارج معاً. ربط ذلك الشاب النحيل البسيط اللباس بين المشي وأغراضه السياسية التي اتّخذت من المسيرات الجماهيرية الطويلة أداة لها بدءاً من عام 1913 وما تلاه).
الأربعاء:
يقول الباحث عبد الدايم الكحيل: (عندما تتمشّى عبر الأماكن الطبيعية مثل الغابة فإن مستويات الكريات البيضاء في الدم تزداد، وفي الوقت نفسه تنخفض مستويات هرمون الإجهاد كما ينخفض ضغط الدم وينخفض معدّل ضربات القلب. وإذا أردتَ أن تتخلّص من الآثار السلبية للجلوس الطويل أمام الكمبيوتر أو التلفزيون فما عليك إلا أن تبدأ بممارسة رياضة المشي، وهذا النظام سوف يساعد خلايا دماغك على العمل بكفاءة أعلى، وسيمنحك سعادة أكثر).
الخميس:
يقول شيخنا "أبو سفيان العاصي": هناك أغاني تسمّى الأغاني المسرّعة، وهي حيلة تكنولوجية تجعل الإيقاع البطيء أكثر سرعة، حتى يتوافق مع إيقاع العصر.. لذلك من الممكن اعتبار الركض هو مشروع مشي مُسرّع، يمتاز بتتابع الخطوات.
الجمعة:
قال أحد الأطبّاء: (المشي يوميا لساعة أو ساعتين عبارة عن مستشفى متكامل مع شرب لتر ونصف ماء).
السبت:
كان شيخنا جان جاك روسو من المؤمنين بالمشي والممارسين له والحاثّين عليه، وكان يرى أن المرأة حقّها المشي لا الرّكض، حيث يقول الأستاذ ثور جوتاس في كتابه "الجري – تاريخ غير تقليدي": (كانت لدى روسو أفكاراً جديدة في مجالات كثيرة، لكنه كان قليل الإيمان بالنساء كعدّاءات. بالطبع كانت ملابسهنّ تعوقهنّ: فأزياء الفتيات والسيدات في فرنسا في عصر روسو كانت عبارة عن تنانير تحتية، وفوق هذه التنانير توجد تنانير أخرى تعيق حركتهنّ. لقد تأثّر تطوير اللياقة البدنية للفتيات بملابسهنّ).