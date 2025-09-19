صياغة الـيوميات على إيقاع المشي و الخطوات ..!

الثلاثاء:

يقول الأستاذ فريدريك غروس في كتابه "فنّ المشي" عن ظاهرة المشي عند غاندي: (أخذ غاندي بعادة السير الطويل منذ كان شاباً بلندن في نهاية القرن التاسع عشر يدرس مادة القانون ويلتزم بحياة متقشّفة، لا مكان فيها للكحول والنساء وتناول اللحم، حيث كان يمشي بانتظام نحو 15 كم كل يوم، وكان يلتمس في المشي هدوء الروح، بمقدار ما كانت روحه الهادئة الكارهة للعنف تدفعه إلى سير تقوده عينان مفتوحتان على الداخل والخارج معاً. ربط ذلك الشاب النحيل البسيط اللباس بين المشي وأغراضه السياسية التي اتّخذت من المسيرات الجماهيرية الطويلة أداة لها بدءاً من عام 1913 وما تلاه).