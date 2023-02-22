يوم التأسيس السعودي.. مولد أمة

ويُعتبر يوم التأسيس يومًا مجيدًا وخالدًا في ذاكرة أبناء المملكة الذين يستغلونه في التعبير عن مدى حُبِّهم وولائهم وارتباطهم التاريخي بثرى هذا الوطن العزيز ومدى ارتباطهم بحُكّامه الأكارم، فبعد أن كانت المملكة قبل التأسيس عبارة عن إمارات وهجر متفرقة ومتناحرةً فيما بينها يغزو بعضها بعضًا، أصبحت بفضل من الله ومنّة بعد التأسيس وفي أكناف حكامها من آل سعود دولةً موحدة مترابطة الأرجاء تتسمُ بالمحبةِ والتآخي والُلحمة الوطنية بين أبنائها، مما سمح بالتالي إلى الالتفاتِ لتطويرِ البنى التحتية وتحسينِ أوضاع الشعب الاقتصادية والمعيشية، ليصبح بذلك يوم التأسيس هو ذلك اليوم الذي رسم ملامح وكيان دولة عظيمة ومُؤسسًا لمسار واضح في تاريخها وتاريخ أبنائها، ويكون أولى محطات المجد والسُؤدد والازدهار، وتحقيق العدالة المجتمعية عبر أجياله المتلاحقة ملهمًا الآخرين للعمل على الاستفادة من تجربة السعودية العظمى عبر التاريخ.