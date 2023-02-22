يوم التأسيس السعودي.. مولد أمة
تحتفل المملكة العربية السعودية وللعام الثاني على التوالي في الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري بذكرى تأسيسها؛ حيث صدر الأمر الملكي الكريم في العام الفائت بأن يكون يوم 22 فبراير من كلِ عام يومًا وطنيًا خاصًا بذكرى تأسيس الدولة السعودية تحت مسمى "يوم التأسيس"، وأن يكون إجازةً رسميةً لجميع قطاعات الدولة؛ حيث يوافق هذا التاريخ يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1139هـ على يد الإمام محمد بن سعود -طيب الله ثراه- الذي أرسى قواعدها وأُسُسِها الأولى، واضعًا من الدرعية عاصمةً لها، وجاعلًا من القرآن الكريم والسُنّة المحمدية الشريفة دستورًا لها لتمتد تلك الدولة الكريمة، عبر ثلاثة قرون ضاربةً بأطنابِها وجُذورها في عُمق التاريخ بكلِ عز وفخر وكرامة لأبنائها.
ويُعتبر يوم التأسيس يومًا مجيدًا وخالدًا في ذاكرة أبناء المملكة الذين يستغلونه في التعبير عن مدى حُبِّهم وولائهم وارتباطهم التاريخي بثرى هذا الوطن العزيز ومدى ارتباطهم بحُكّامه الأكارم، فبعد أن كانت المملكة قبل التأسيس عبارة عن إمارات وهجر متفرقة ومتناحرةً فيما بينها يغزو بعضها بعضًا، أصبحت بفضل من الله ومنّة بعد التأسيس وفي أكناف حكامها من آل سعود دولةً موحدة مترابطة الأرجاء تتسمُ بالمحبةِ والتآخي والُلحمة الوطنية بين أبنائها، مما سمح بالتالي إلى الالتفاتِ لتطويرِ البنى التحتية وتحسينِ أوضاع الشعب الاقتصادية والمعيشية، ليصبح بذلك يوم التأسيس هو ذلك اليوم الذي رسم ملامح وكيان دولة عظيمة ومُؤسسًا لمسار واضح في تاريخها وتاريخ أبنائها، ويكون أولى محطات المجد والسُؤدد والازدهار، وتحقيق العدالة المجتمعية عبر أجياله المتلاحقة ملهمًا الآخرين للعمل على الاستفادة من تجربة السعودية العظمى عبر التاريخ.
إن احتفاءنا كشعب بيوم كهذا لهو بحق احتفاءٌ بتاريخ أمة لها عمقها التاريخي المجيد لنعبّر عن مدى لُحمتنا وصُمودنا أمام الكثير من التحديات والعقوبات والصعاب، متطلعين لمستقبل مشرق مع رؤية سيدي ولي العهد -حفظه الله- رؤية 2030م لتكون هذه الرؤية المستقبلية الفريدة من نوعها نتاجًا لما قدّمه أئمة وملوك هذه الدولة الضاربة في التاريخ لأبنائهم المواطنين عبر القرون المتلاحقة.
مما لا شك فيه أننا قد رسمنا في قلوبنا لمملكتنا الحبيبة ذلك الماضي العبق الجميل، وهذا الحاضر والمستقبل المضيء أجمل وأبهى صورة، وفي يوم التأسيس السعيد نرفع الأكفّ والأذرُع للمولى -عز وجل- شاكرين حامدين له على نعمتي الأمن والأمان واللتين نعيشُهما في ظل هذه الدولة المجيدة والمزدهرة تحت ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- وولي عهده الأمين سيدي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- فكل عام ومملكتنا الحبيبة وحكامنا الأحبة والشعب السعودي الكريم بألف خير وصحة وسلامة وذكرى تأسيس سعيدة ودُمت شامخًا عزيزًا قويًا يا وطن الخير والحب والنماء.