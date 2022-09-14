اليوم الوطني الـ92.. مجد يتجدَّد

واليوم تتجدد مسؤوليتنا مع أبنائنا وبناتنا بأن نعمق حب الوطن في نفوسهم، ونجلي مفهوم السمع والطاعة لولاة الأمر في ديانتهم وممارساتهم الحياتية توحيدًا للكلمة، ونبذًا للفرقة، والتحزب، والتشرذم، انطلاقًا من نصوص الكتاب والسنة في الطاعة والاجتماع والألفة، وتنشئتهم على التمسك بالعقيدة والقيم الإسلامية، التي تحكم بها بلادنا، وتنبثق منها هويتهم الوطنية، وأن نشركهم في المناسبات الوطنية، التي تضم أطياف المجتمع؛ ليتعايشوا مع الكل بود ومحبة وانسجام، بلا انكفاء أو انعزال، وأن يفاخروا ويرفعوا اسم وطنهم في المحافل الدولية.