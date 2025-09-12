يا سادة يا كرام.. تعلموا فن الكلام..!

أما الموقف الآخر فقد حدث أثناء عُرس إحدى قريباتي، حيث أجهشت أمها بالبكاء ما إن رأت ابنتها ترتدي فستان الزفاف، وحاولت إحدى قريباتها أن تهدئ بكاءها فقالت لها: لا تبكي، بل احمدي الله أنها تزوّجت، لأن البنات اللواتي في سنّها لديهنّ أطفال الآن.. ملمّحة إلى بلوغ العروس سنّ الثلاثين، غير آبهة بمشاعر العروس التي كانت تستمع إلى المحادثة.