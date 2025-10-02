المدير البرشوت

المشكلة الحقيقية أن هذا النوع من المدراء يعيش حالة خوف دائم من اتخاذ القرارات الحاسمة، فيتردد ويؤجل ويفرّط في الوقت، ثم يهرب من المواجهة بإحالتها لغيره. وغالباً ما يمكّن مدراء أقل كفاءة، ليس لجدارتهم أو خبرتهم، بل لأنهم الأكثر توافقاً مع مزاجه أو لأنهم لا يشكّلون تهديداً لموقعه. ومع مرور الوقت تبدأ ملامح الضعف في المؤسسة بالظهور، فتغيب سرعة الإنجاز، ويتراجع الأداء، ويُحبط الموظفون الأكفاء الذين يشعرون بالتهميش، بينما يبرز غير المؤهلين في المشهد الإداري بلا استحقاق.