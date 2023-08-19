السعادة وصُناعها..!

وكذلك اختلفوا في طرقها وأسبابها؛ فمنهم مَن يراها في كثرة المال، ومنهم مَن يراها في وجود أناس في حياتك تحبهم ويحبونك، ومنهم من يرى أنها في تحقيق طموح، ومنهم من يرى أنها تتحقق بالحصول على درجة علمية عالية، ومنهم من يرى أنها تتحقق بتكوين أسرة صالحة، تكون نواة لمجتمع فاضل، ومنهم من يرى أنها تكمن في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين إليها.. وكل إنسان يراها تكمن في تحقيق احتياجاته وما تصبو إليه نفسه.