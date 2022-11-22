لا مستحيل في القاموس السعودي

المشاعر الوطنية الكبيرة لا تفرق بين منطقة وأخرى؛ فالجسد السعودي متعاضد في السراء والضراء. كنت في رحلة عمل بمنطقة نجران على مسافة قريبة من كفاح جنودنا البواسل على الحد الجنوبي، وشعرت بالفرح ذاته الذي عاشه أهلنا في كل جزء من السعودية. لعبنا "فن الرزفة" مع النجرانيين احتفالاً بمنجز وطني في تجمُّع مصادف لملتقى الإعلام التوافقي. كنا من الرياض وحائل والحدود الشمالية والشرقية ومكة المكرمة وجازان مع أهلنا في نجران نحتفل ونتبادل التبريكات بفرح يشع من العيون، ويرتسم على كل محيا.