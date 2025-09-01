المؤسسات المانحة.. من الرعوية إلى التمكين وصناعة قصص النجاح

هذه المؤسسات حرصت على إطلاق مسابقات وأفكار إبداعية لابتكار مشاريع جديدة، خاصة الاستراتيجية منها، التي يمتد أثرها للمستفيد وأسرته، وتوفر له دخلاً دائماً واستقراراً معيشياً. كما أولت اهتماماً خاصاً بدعم المشاريع التعليمية، والشراكات المهنية، والاتفاقيات التوظيفية، بما يحول المستفيد من متلقٍ للدعم إلى شخص منتج وقادر على الاعتماد على نفسه.