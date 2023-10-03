الفحص الدوري.. مَن الأوْلى المركبة أم الراكب؟

هناك الكثير من الدراسات عن النتائج الجيدة وربما المذهلة لنتائج الكشف المبكر والفحص الدوري؛ فمثلًا سرطان القولون إن تم اكتشافه مبكرًا؛ فمعدل البقاء على قيد الحياة -بأمر الله- قد يصل لـ91% لمدة 5 سنوات، مقابل 11% فقط معدل البقاء على قيد الحياة إذا تم اكتشافه متأخرًا وانتشر إلى أعضاء أخرى.. كذلك من بين 15% من حالات سرطان المبيض التي تم تشخيصها مبكرًا، يعيش أكثر من 90% منها لمدة خمس سنوات.