مخرجات الذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل

باهتمام كبير وآمال عريضة، تترقب بلادنا انطلاق أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي ستُعقد خلال الفترة من 13 – 15 سبتمبر المقبل في الرياض، بتنظيم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ لاستشراف الآفاق الواعدة لهذا القطاع الذي بات يشغل جزءًا أساسيًّا من حياتنا اليومية، ويمثل مفتاح المستقبل للدول التي تريد إكمال رحلة التحول التقني التي لم تصبح خيارًا، بل خطوة لا بد منها لكل من يريد استصحاب المستقبل وحجز مكانة متميزة لنفسه في عالم الغد.