والدٌ يشكو.. وأُمٌّ تبكي..!!

إن أمةً لا تحافظ على عقول بنيها لَأُمةٌ ضائعة. ومنذ أن بزغ فجر الإسلام وهو يلقى من أعدائه صنوفًا من التحديات، وألوانًا من الهجمات، متنوعة الصور والأساليب.. هدفهم تدمير عقول الشباب؛ حتى يطفئوا نور الإيمان الوضاء؛ قال تعالى: {... وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا...}.