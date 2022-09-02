شيوخ ونواب القبائل

رابعًا: الدعاء له، والاعتراف بجهوده وخدمته، سواء في وجوده، وهذا يعطي تحفيزًا له لفعل المزيد، أو في غيابه، وفي ذلك توحيد الرأي، وزيادة الألفة بين الجميع.