بين الصدام والتفاهم: ملامح هندسة جديدة!!

هذا المشهد المركّب أنتج نوعًا من “الردع المتبادل الناعم”؛ حيث لا يستطيع أي قطب أن يفرض إرادته منفردًا، في حين يدرك الجميع أن الانزلاق إلى الفوضى الشاملة لم يعد خيارًا قابلًا لتحمل تكلفته ، يقول ونستون تشرشل: “القوة بلا توازن تؤدي إلى حرب، والتوازن بلا قوة يؤدي إلى فوضى"أي لا بد من تلازم الردع مع العقلانية السياسية.