الاحتراق الوالدي..!

قبل أن تصل إلى هناك حافظ على توازنك، اطلب المساعدة، وتغافل وتخلى عن الكمالية في معاييرك.. أعد النظرة في الأولويات ورتبها؛ لتحقق ما يسمح به وقتك وطاقتك به. أعد البحث عن شخصك الذي ضاع بين الركام؛ فشخصية متعبة ومرهقة لن تكون قدوة حسنة لأطفالها، ولن تتمكن من الاستمتاع بهم، بل ستتحول إلى نموذج ملتهب، يكتسب منه أطفاله العنف والتشنج والعصبية، وتتحول والديَّتُك إلى شبح مرعب، ينتظرون اللحظة التي يفرون منها عندما يكبرون، وعندها تكون الخسارة أكبر!