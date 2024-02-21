في يوم التأسيس: نستحضر الذكرى لنصنع الأثر

هذا اليوم الذي يمثل في رمزيته إعلانًا عن ميلاد أمة عظيمة؛ يأتي فرصة لنا لنرسخ ثقافة المواطنة في الأجيال القادمة، ونؤصل دلالات الولاء وعمق الانتماء في وعيهم الجمعي، ولنقدم -كما هي عادتنا- نموذجًا للوحدة الوطنية غير مسبوق عبر التاريخ، ونماذج عظمى للإنجازات التنموية الشاملة التي نزهو بها وهي تلامس كل شبر في هذا الوطن العظيم.