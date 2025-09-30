هل صارت حياتك ترند؟!

أتذكّر مشاعري في كل مرة أزور فيها عمّي الكبير. لبيته بصمة خاصة في كل زاوية، يتجدّد فخره بها مع كل زائر، وكأن الفن الذي يزيّن أركانه قد نُسج بحب وفردانية، ومُزج بلمساته الخاصة ونظرته المتفرّدة. كنت أستمتع بتأمل التكوين غير المكرر لجدرانه وزواياه وتفاصيل أثاثه. ولا عجب أن يفخر به، فقد شكّل هويته على شكل منزل يشبهه، لا يتكرر في أي مكان آخر، ولا حتى في كبرى متاجر الأثاث.