لعبة الأدوار

تخيَّل معي مطعمًا يُديره شخص ومعه فريق، الشيف ومساعد الشيف والنادل وموظف الاستقبال ومسؤول المشتريات وفني الصيانة، وما إلى ذلك من أدوار مهمة لاستمرارية عمل هذا المطعم. ولكن ماذا لو كان الشيف ذا مهارات عالية وحنكة، حتى أنه صار يستمتع بإدخال الأطعمة على الزبائن؟! وأحيانًا يذهب بنفسه لشراء الحاجيات، وفي أيام يجد نفسه متشوقًا لمقابلة الناس عند البوابة، والترحيب بهم بنفسه، وفي أوقات يدخل ويُصلح بعض الأعطال في دورة المياه وبعض الأثاث المتضرر، حتى أنه لا يتوانى عن الرد على استفسارات خدمة العملاء، ويجيد الرد عليهم بمهارة! كيف تعتقد سيكون أداء المنظومة؟ وهل سيتطور مستوى المطعم أم سيتدهور؟ وكيف ستغدو حالة الشيف مع مرور الوقت؟ هل سيكون له فرص لابتكار وصفات جديدة؟ هل سيكون مرتاحًا متسقًا مع ذاته؟ أم متشتتًا، متعبًا؟ ثم شيئًا فشيئًا يشعر بالنفور من هذه البيئة التي تعتمد عليه اعتمادًا مطلقًا بكل شيء؛ فيبدأ بالحنق والتسخط، حتى يستشيط غضبه في مواقف تافهة، وتبدأ الصدامات مع مَن حوله، وربما الاتهامات "أنتم لا تجيدون فعل شيء"!