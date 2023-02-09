الثقافة والتاريخ والزيتون بانتظارك
طالما مررتُ على مقولة "روح السعودية" الحساب الرسمي للسياحة السعودية "الثقافة والتاريخ والزيتون بانتظارك"، في إشارة إلى منطقة الجوف، لم ألقِ لها بالًا حينها حتى حل هذا العام الفصل الدراسي الثاني بالتحديد، كانت إحدى مفردات مقرر إدارة المناطق التعليمية تتطلب البحث عن منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية الإدارية البالغ عددها 13 منطقة، وكان الاختيار عشوائيًا بسحب ورقة لمعرفة المنطقة التي سنتناولها بالبحث.
بدأت الزميلات بالسحب والاختيار وبتّ أسمع: "عسير" "الطائف" "الشرقية" "الرياض" المناطق تتوالى تباعًا، علت وتيرة الأصوات، وازداد معها توتري، فالمناطق التي أحبّ ذهبت بالقرعة إلى غيري، حان دوري، وقلبي يخفق بشدة، مددت يدي، وإذا بي أقرأ منطقة الجوف، سرت رعشة في أطرافي، تجمّدت قليلًا: "أنا.. الجوف؟!!! أنا الفتاة من أقصى الجنوب الغربي في المملكة العربية السعودية من الباحة تحديدًا ما الذي أعرفه عن الجوف؟! لا أعرف عنها سوى أنها بوابة المملكة في الشمال، حيث يوجد بها معبر الحديثة البري الذي يربطها بدولة الأردن وبلاد الشام، وجهودها فيه جبارة، كما لا يخفى عليك عزيزي القارئ.
نعود إلى تلك القاعة.. ممسكة ورقتي بيدي، شددت عليها قبضتي، عُدْت إلى المنزل يومها أشعر بخيبة: "هل أعتذر عن المفردة؟ هل أطلب التبديل مع زميلة؟"، زاد الأمر عبئًا على كاهلي جملة سعادة الدكتورة أريج الجهني أستاذ المقرر المصحوبة بتلك الابتسامة الخلابة على وجهها العالقة في ذهني حتى الساعة: "الله! الجوف ديرتي، أنا من مواليد الجوف"، كانت فخورة وكنت متوترة، خلدت إلى النوم متوكلة ولسان حالي يردد:
وكم لله من لطف خفيٍّ... يُدقُّ خفاهُ عن فهمِ الذكيِّ
وكم أمر تُساءُ بهِ صباحًا... وتأتيكَ المسرةُ في العشيِّ
وأصبحت من غدٍ عاقدةً العزم على خوض غمار التحدي، فعلى هذا جُبِلنا نحن نساء هذا الوطن العظيم السعوديات المكافحات الراسيات، وكما قال عنا قائد مسيرة الشباب في وطني الحبيب سمو ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه: "همة مثل جبل طويق"، لذا شحذت همتي مرددة قول الشاعر:
ولا ينال المعالي الغُرَّ غير فتىً يدوسُ شوكَ العوالي غيرِ مٌنتعلِ
بدأت رحلتي إلى الجوف، رحلة البحث وسبر غور هذه المنطقة المبهمة بالنسبة لي.. فتاة الجنوب بثقافتها المختلفة كليًا تغوص في تفاصيل جمال الجوف، استهلّت رحلتي بزيارة للموقع الإلكتروني لإمارة منطقة الجوف، وتتبع أحداثها في الموقع الرسمي لها عبر منصة Twitter ثم أمانة منطقة الجوف، فالجوف الزراعية، والجوف التراثية، تلتها هيئة تطوير الجوف الاستراتيجية حتى انتهيت إلى إدارة التعليم بمنطقة الجوف مغزى بحثنا.
لفت انتباهي كنوزها الأثرية، إرثها الثقافي، وتاريخها العريق، طبيعتها الخلابة وثرواتها الزراعية، تقع الجوف -كما أسلفت- في الشمال على الحدود مع المملكة الأردنية الهاشمية كانت الجوف نقطة استراتيجية على طريق البخور الشهير أحد أقدم الطرق التجارية في العالم منذ 4000 عام، حيث يبلغ طوله 2000 كيلومتر يمتد بالتوازي مع البحر الأحمر على طول الساحل الغربي.
أذهلني وجود الجوف منذ العصر الحجري (أعمدة الرجاجيل) مرورًا بالآشوريين والكنعانيين (بئر سيسرا) والأنباط (قلعة زعبل وقلعة مارد) حتى عصر الإسلام بوجود مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
سرق قلبي متحف الجوف والمدينة الأثرية بأزقّتها القديمة في الشويحيطة، منطقة مبهرة تحتفي بموروثها الشعبي كل عام، منطقة لم يغطِها الغبار رغم كل هذا التاريخ الذي تحتضنه في جوفها، بل تسحر لبّك بطبيعتها الخلابة وبحيرتها الرائعة في عمق الصحراء في محافظة دومة الجندل.
منطقة دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ لوجود أكبر مزرعة زيتون بالعالم فيها، حيث يبلغ عدد شجر الزيتون بها 5.000.000 شجرة تنتج قرابة 15.000.000 طن سنويًا من الزيتون وزيته، منطقة غنية بالمحاصيل الزراعية و"حلوة الجوف" التي بات حلمًا أن أتذوقها وأنا أسمعهم يرددون مقولتهم الشهيرة: "أقدع من المجرشة" عنوانًا لكرم الضيافة.
منطقة أطلق عليها وزير الطاقة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان عاصمة الطاقة المتجددة نسبة لإقامة مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية، والذي يعتبر من أضخم مشاريع الطاقة الكهروضوئية بالمملكة.
وهذا دلالة على التطور الهائل الذي طال المنطقة عبر العصور من العصر الحجري حتى عصر الطاقة والانفجار المعرفي، عريقة هذه المنطقة وسكانها مثلها فيهم من الوفاء والخلق الجمّ الذي يأسر المرء، تعاملت مع الأستاذة عفاف العنزي مساعد مدير مكتب التعليم الأهلي بالجوف؛ للحصول على معلومات عن تعليم الجوف، وكذلك الأستاذة سهام دهام مساعد مدير إدارة التخطيط والتطوير التي زودتني بإحصاءات عن تعليم المنطقة.
تضم إدارة تعليم الجوف خمس مكاتب تعليمية تخدم قرابة 104.137 طالبًا وطالبة بواقع 664 مبنى مدرسيًا في جميع محافظاتها، متمثلة رؤيتها في بناء جيل متعلم منافس في القرن 21، لتحقق رسالتها الأسمى بتقديم تعليم متميز في بيئة جاذبة محوره الطالب لتمكينه من المهارات اللازمة لسوق العمل بمعايير علمية ومشاركة مجتمعية، والدليل على هذا تحقيقها ومنسوبيها العديد من جوائز التميز لجائزة الأمير فيصل بن نواف للتميز والإبداع في دورتها الأخيرة.
وحقيقةً من أكثر الصعوبات التي واجهتني في بحثي حصولي على الإحصاءات التعليمية بخلاف الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى في المنطقة، وهذا مما يُعاب على موقع إدارة تعليم الجوف الإلكتروني الذي يبدو خاليًا تمامًا من المعلومات والبيانات والإحصاءات حول أداء الإدارة والخدمات التي تقدمها بخلاف الأخبار الرئيسية لأنشطة الإدارة.
ووفقًا للرؤية الطموحة لوطني العظيم ومبدأ الشفافية الذي تتبنّاه مع المواطنين أرجو من وزارة التعليم أن تولي هذا الأمر عنايتها، وتلزم إدارات التعليم جميعها بتوفير هذه المعلومات التي يحق لأي مواطن الاطلاع عليها والاستفادة منها والفخر بها ويتسنى لأمثالنا الإشادة بها.
ولأنها الجوف التي زرعت حبها في جوفي عنوةً ورسمت على وجهي في ختام حديثي عنها ابتسامة فخر كتلك التي علت وجه دكتورتي في البداية، نسيت معاناتي وشغفت بها وأتطلع قُدمًا لزيارتها -بإذن الله- مؤمنةً الآن أن الثقافة والتاريخ والزيتون بانتظاري.