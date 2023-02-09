الثقافة والتاريخ والزيتون بانتظارك

بدأت الزميلات بالسحب والاختيار وبتّ أسمع: "عسير" "الطائف" "الشرقية" "الرياض" المناطق تتوالى تباعًا، علت وتيرة الأصوات، وازداد معها توتري، فالمناطق التي أحبّ ذهبت بالقرعة إلى غيري، حان دوري، وقلبي يخفق بشدة، مددت يدي، وإذا بي أقرأ منطقة الجوف، سرت رعشة في أطرافي، تجمّدت قليلًا: "أنا.. الجوف؟!!! أنا الفتاة من أقصى الجنوب الغربي في المملكة العربية السعودية من الباحة تحديدًا ما الذي أعرفه عن الجوف؟! لا أعرف عنها سوى أنها بوابة المملكة في الشمال، حيث يوجد بها معبر الحديثة البري الذي يربطها بدولة الأردن وبلاد الشام، وجهودها فيه جبارة، كما لا يخفى عليك عزيزي القارئ.