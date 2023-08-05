الباحة.. بيئة سياحية طوال العام

وأقترح أن يكون هناك ورشة عمل من إمارة المنطقة والأمانة والإدارات الحكومية ذات العلاقة، يشارك فها رجال الأعمال وصندوق الاستثمارات العامة والإعلاميون؛ لمناقشة ما تحتاج إليه المنطقة لتكون بيئة سياحية جذابة على مدار العام، وذلك بإقامة ورش عمل خاصة بهذا الموضوع، تشارك فيها وزارة السياحة ووزارة الثقافة ووزارة النقل ووزارة الزراعة، وإعداد خطة لمدة سبعة أعوام حتى عام 2030 لتنفيذ الخطط والبرامج المرسومة؛ كي لا يؤثر ذلك على طبيعة المنطقة التي تعتمد تضاريسها على الزراعة والخضرة الطبيعية.. وهذا ما نشاهده في الدول الأوروبية بالتطوير مع الإبقاء على الطبيعة.لقد شاهدنا الطريق الدائري الذي يجري تنفيذه لمدينة الباحة، وهو طريق المئة متر، وكيف قضى على كثير من الأراضي الزراعية، وغيّر معالم الجبال، وكان بالإمكان تقليل مساحة عرض الطريق إلى خمسين مترًا أو أقل؛ حتى لا يتم التأثير على المساحات الزراعية.