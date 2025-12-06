نواصي النفس ..!
#ناصية ( 1 )
من الجيد أن تكون صورتك عن نفسك هي الصورة الحقيقية، لأن أكثر الذين كتبوا عن "المقابلات الشخصية" للموظفين الجدد يقولون أنهم يقولون عن أنفسهم أشياء لا تظهر على أرض الواقع، وفي ذلك تقول الأستاذة "أندريا كاي":
" يخبرني الناس طوال الوقت بأنهم يمتازون بأمور، لكنهم دون شك لا يبرهنون على مثل هذه الأمور بأفعالهم"
البعض يقول أنا ماهر في السيطرة على مشاعري ولكنه من أول نقاش مع زميله في العمل يفقد أعصابه، وهناك فتاه تقول عن نفسها:" إنني أمتلك القدرة العالية للتواصل مع الآخرين" وهي لا تستطيع التواصل مع أي عميل..!
#ناصية ( 2 )
يقول شيخنا أبو سفيان العاصي عن النفس:
"أقوى الأقوياء هو من صد نفسه عن ملاحقة الشهوات والأهواء"..
كما يقول عن الشجاعة:
"إذا ملكت نفسك وأنت غضبان فأنت أشجع الشجعان"..!
#ناصية ( 3 )
أتعجب من الكثيرين الذين يتحدثون عن تنمية الذات وتطوير النفس، إنهم ينظرون على الآخرين ويبخونهم، ولكنهم ينسون أنفسهم من ناحيتين:
أولاً: أنهم يقولون أشياء هم أنفسهم لا يستطيعون تطبيقها، وأنا هنا لا أقول بأن الإنسان عليه أن يطبق كل ما يقول، لأن هذا أمر صعب، وإنما عليه على الأقل أن يطبق سبعين في المائة من الأشياء التي يوصي الناس بها.
ثانياً: إنهم يصدرون أوامر دون أن يشرحوا كيفية تنفيذ هذه الأوامر، مثلاً يقولون:
أخرج من منطقة الراحة اكتشف نفسك
إذهب.. تمشى
متع نفسك
ولكنهم؛ لا يعطونك الطريقة المثلى للخروج من منطقة الراحة أو الكاتلوج الخاص باكتشاف نفسك، أو الوسائل الآمنة لتعاطي مع المتعة.
#ناصية ( 4 )
يقول الإمام ابن القيم الجوزية في نص يشرح علاقة النفس بالخواطر:
"دَافع الخَطرة؛ فإن لم تفعل،صارت فكرة ،فدافع الفكرة؛فإن لم تفعل ،صارت شهوة،فحاربها،فإن لم تفعل، صارت عزيمة وهمة ،فإن لم تدفعها ،صارت فعلاُ ،فإن لم تتداركه بضده ،صار عادة،فيصعب عليك الانتقال عنها"..!