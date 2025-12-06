نواصي النفس ..!

#ناصية ( 1 )

من الجيد أن تكون صورتك عن نفسك هي الصورة الحقيقية، لأن أكثر الذين كتبوا عن "المقابلات الشخصية" للموظفين الجدد يقولون أنهم يقولون عن أنفسهم أشياء لا تظهر على أرض الواقع، وفي ذلك تقول الأستاذة "أندريا كاي":

" يخبرني الناس طوال الوقت بأنهم يمتازون بأمور، لكنهم دون شك لا يبرهنون على مثل هذه الأمور بأفعالهم"

البعض يقول أنا ماهر في السيطرة على مشاعري ولكنه من أول نقاش مع زميله في العمل يفقد أعصابه، وهناك فتاه تقول عن نفسها:" إنني أمتلك القدرة العالية للتواصل مع الآخرين" وهي لا تستطيع التواصل مع أي عميل..!