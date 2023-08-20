التميز المؤسسي.. طريق المنظمات للنجاح

يركز التميز المؤسسي على قدرة المنظمة على تقديم منتجات أو خدمات مختلفة ومتوافقة مع تطلعات جميع أصحاب العلاقة، وبناء علاقات قوية مع العملاء، ومع كل المستفيدين من خدمات تلك المنظمة، وتحقيق ميزة تنافسية، تجعل المؤسسة في القمة، وتُميزها عن غيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات ومنتجات قريبة منها.