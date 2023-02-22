من أجل فلسطين

ويمكن تقسيم علاقات الدول العربية مع إسرائيل إلى قسمين: قسم ما قبل مبادرة الملك عبدالله، ويشمل: اتفاقية كامب ديفيد مع مصر، ومعاهدة وادي عربة مع الأردن، واتفاقية فك الاشتباك مع سوريا، واتفاق 17 أيار مع لبنان. ولعل المبرر لهذه الدول هو الحدود المباشرة لها مع إسرائيل. ويشمل أيضًا تطبيع موريتانيا معها، والعلاقات التجارية من قِبَل كل من قطر وعمان، وهذه الدول لا حدود لها مع إسرائيل؛ ولعله يشفع لها أن ذلك كان قبل المبادرة.