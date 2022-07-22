انتبه من إنجازات جَلْد الذات والاحتراق النفسي!

قرأت كلمات للطبيبة النفسية إلين كندي مور، بعثت تساؤلات وأفكارًا عدة، جاء فيها: "إن إنجازاتك المحققة ليست نقطة النهاية، ولكن يجب أن تكون هناك إنجازات أخرى مستمرة، تساعدك على النمو والتعلم". من تلك التساؤلات: هل يعقل أن يكون هناك إنجازات تساعدنا على النمو والتعلم، وأخرى ﻻ؟ هل يمكن أن تكون بعض الإنجازات نقيضًا للتعلم، ونطلق عليها مسمى "إنجازات"؟! وبقليل من البحث والتقصي، والمزيد من القراءة، وجدت أننا عندما نتحدث عن الشخصية المتطلبة للكمال فإن الجواب هو "نعم"!